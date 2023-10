Start der European League 46 Tore – SG Flensburg-Handewitt brennt gegen Schaffhausen ein Feuerwerk ab Von Jannik Schappert | 17.10.2023, 22:32 Uhr Zu späte Schweizer: Hier entwischt Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt der Kadetten-Abwehr. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

Der Bundesligist hatte am Dienstagabend gegen den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen Spaß am Handball und startete mit einer Gala in die European League. Ein Spieler überragte, ein A-Jugendlicher erzielte sein erstes Profi-Tor.