Zwei Väter des Flensburger Erfolgs: Benjamin Buric (re.), der gegen Leipzig in entscheidenden Momenten zur Stelle war, und der überragende Kapitän Johannes Golla. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Seit 20 Spielen unbesiegt SG Flensburg-Handewitt ist bereit für die Wochen der Entscheidungen Von Jannik Schappert | 07.04.2023, 11:18 Uhr

Sportlich voller Selbstvertrauen, personell wieder in voller Stärke – der Handball-Bundesligist blickt zuversichtlich auf die kommenden entscheidenden Spiele in der European League, im DHB-Pokal und in der Bundesliga. Bei Aaron Mensing gab es Entwarnung.