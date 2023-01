Die SG Flensburg-Handewitt trifft im Pokal-Viertelfinale wieder auf die HSG Wetzlar. Am 27. Dezember gelang ein 34:24-Sieg gegen die Hessen. Hier wirft Jim Gottfridsson gegen den Wetzlarer Keeper Till Klimpke. Foto: nordlyset-fotografie.com up-down up-down Handball SG Flensburg-Handewitt bestreitet Pokal-Viertelfinale am 4. Februar Von Jan Wrege | 03.01.2023, 16:56 Uhr

Der Termin für das Pokal-Viertelfinalspiel der SG Flensburg-Handewitt steht fest: Am 4. Februar um 18 Uhr geht es in der Flens-Arena gegen die HSG Wetzlar um den Einzug in das Final4.