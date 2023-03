Kommende Saison Teamkollegen, am Sonnabend Gegner: Flensburgs Johannes Golla (li.) und Göppingens Blaz Blagotinsek. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Auswärts bei Frisch Auf Göppingen Nur mit einem Sieg nutzt die SG Flensburg-Handewitt die Patzer der Konkurrenz Von Jannik Schappert | 17.03.2023, 14:12 Uhr

Weil der SC Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag Federn ließen, ist ein Champions-League-Platz wieder greifbar für die SG. Doch eine Niederlage am Sonnabend in Göppingen würde die verbesserten Aussichten in der Handball-Bundesliga wieder trüben.