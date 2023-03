Mads Mensah und die SG Flensburg-Handewitt treffen zum dritten Mal in dieser Saison auf den HSV Hamburg um Dominik Axmann. Foto: Michael Staudt up-down up-down Live: So., 15:50 Uhr Handball-Bundesliga Liveticker aus der Halle: SG Flensburg-Handewitt trifft auf den HSV Hamburg Von Jannik Schappert | 01.03.2023, 15:44 Uhr

Kleines Nordderby zum Dritten: Die SG will in der Bundesliga Anschluss an das Spitzenquartett halten, der HSV den Favoriten zum ersten Mal in dieser Saison auch ergebnistechnisch ärgern. Das Duell ab 15.50 Uhr im Liveticker.