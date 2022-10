Göran Sögard will für die SG gegen Göppingen wieder ein gutes Spiel machen. Foto: Michael Staudt up-down up-down Handball-Bundesliga Im Liveticker: Die SG Flensburg-Handewitt reist nach Wetzlar Von dpa | 27.10.2022, 10:50 Uhr | Update vor 1 Std.

Die SG Flensburg-Handewitt hinkt ihren Saisonzielen hinterher. Platz 7 in der Bundesliga-Tabelle zeugen von zu vielen Niederlagen der sonst so erfolgsverwöhnten Handballer. Ob ein Auswärtssieg bei der HSG Wetzlar gelingt, können Sie am Sonntag (30.10.) ab 14:00 Uhr im Liveticker auf shz.de verfolgen.