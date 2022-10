Emil Manfeldt Jakobsen will auch in Lemgo jubeln. Foto: Staudt up-down up-down Handball-Bundesliga Im Liveticker: Die SG Flensburg-Handewitt reist nach Lemgo Von dpa | 05.10.2022, 09:20 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach dem Handballkrimi in eigener Halle gegen den SC Magdeburg müssen die Flensburger am Sonntag (9. Oktober) auswärts ran: Der 16. Lemgo Lippe will dem Fünftplatzierten aus Flensburg ein Bein stellen. Ob das gelingt oder ob die SG wie erwartet siegt, können Sie ab 16:05 Uhr im Liveticker verfolgen.