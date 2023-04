Auf geht‘s: Emil Jakobsen und die SG Flensburg-Handewitt treffen auf Granollers. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Live: Di., 20:35 Uhr Viertelfinale in European League Liveticker aus der Halle: SG Flensburg-Handewitt will BM Granollers aus dem Weg räumen Von Jannik Schappert | 17.04.2023, 14:42 Uhr

Das Hinspiel in Granollers gewann der Handball-Bundesligist mit 31:30, es folgte die durchwachsene Pokal-Reise nach Köln. Am Dienstag will die SG den Halbfinaleinzug in der European League klarmachen.