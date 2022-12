Trainer Maik Machulla von SG Flensburg-Handewitt beim letzten Auswärtsspiel gegen den Bergischen HC in Wuppertal. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Handball-Bundesliga Im Liveticker: Die SG Flensburg-Handewitt auswärts beim Bergischen HC Von dpa | 07.12.2022, 13:45 Uhr | Update vor 52 Min.

Die kriselnde Mannschaft von Trainer Maik Machulla will es am Sonntag beim SC DHfK Leipzig besser machen als bei der Niederlage in Leipzig. Das Spiel können Sie ab 16.05 Uhr bei uns im Liveticker verfolgen.