Das 109. Nord-Derby steht bevor. Am Donnerstag, 7. September, um 20.30 Uhr empfängt die SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga den THW Kiel. Während die SG nach der Niederlage beim SC Magdeburg bereits unter Druck steht, reist der THW mit 6:0 Punkten und breiter Brust die 80 Kilometer in den Norden.

Bereits ab 20.10 Uhr versorgen wir Euch im Liveticker mit Eindrücken aus der Campushalle sowie Informationen und Spielständen vom Nordduell.