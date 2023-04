Viermal gewann die SG Flensburg-Handewitt den DHB-Pokal. Sie nahmen die Trophäen entgegen: 2003 Jan Fegter, 2004 Sören Stryger, 2005 Christian Berge und 2015 Tobias Karlsson (von links). Foto: Imago/SPHO-C, motivio, Claus Bergmann, camera4 up-down up-down Live Liveblog vom Final Four in Köln SG Flensburg-Handewitt greift nach dem fünften Triumph im DHB-Pokal und | 13.04.2023, 12:00 Uhr | Update vor 1 Std. Von Jannik Schappert Holger Petersen | 13.04.2023, 12:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Es ist ein Höhepunkt der Handball-Saison: Vier Teams kämpfen am Wochenende 15./16. April um den DHB-Pokal. Wie bereitet sich die SG Flensburg-Handewitt vor? Was passiert beim Final Four in Köln? Das Pokal-Wochenende der SG im Liveblog.