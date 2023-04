Fokussierter Blick bei der Ankunft in der Halle bei Jim Gottfridsson. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Live Final4 im DHB-Pokal Liveblog: Das Halbfinale der SG Flensburg-Handewitt läuft und | 13.04.2023, 12:00 Uhr | Update vor 2 Min. Von Jannik Schappert Holger Petersen | 13.04.2023, 12:00 Uhr | Update vor 2 Min.

Es ist ein Höhepunkt der Handball-Saison: Vier Teams kämpfen am Wochenende 15./16. April um den DHB-Pokal. Wie bereitet sich die SG Flensburg-Handewitt vor? Was passiert beim Final Four in Köln? Das Pokal-Wochenende der SG im Liveblog.