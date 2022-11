Torwart Kevin Möller ist bei der SG Flensburg-Handewitt ein Führungsspieler. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down 31:29-Erfolg gegen HC Erlangen Großer Kampf kompensiert das spielerische Auf und Ab – Kevin Möller erkennt die SG wieder Von Jannik Schappert | 13.11.2022, 14:51 Uhr

Der Torwart gibt Einblicke, was in der Nacht nach der Niederlage in Gummersbach besprochen wurde. Eine Sache darf für ihn bei der SG Flensburg-Handewitt nicht fehlen.