Karriereende mit 34 Jahren Jens Schöngarth tritt ab – mit guten Erinnerungen an die SG Flensburg-Handewitt Von Jannik Schappert | 18.08.2023, 16:16 Uhr Jens Schöngarth spielte 2020 bis zum Beginn der Corona-Pandemie einige Male für die SG Flensburg-Handewitt. Foto: Marcus Dewanger

Der Linkshänder hat viel gesehen in seiner Laufbahn. Er hätte noch mehr sehen können, das Interesse der Vereine war da. Doch Jens Schöngarth hat sich entschieden, den Handball fortan in der Tasche zu lassen. Er verabschiedet sich mit vielen schönen Erinnerungen – auch an Flensburg und Hamburg.