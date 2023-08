Handball-Profi Kay Smits von der SG Flensburg-Handewitt hat für die gerade begonnene Saison große Ziele: „Ich will alle Titel gewinnen, die wir gewinnen können. Das sind in dieser Saison drei“, sagte der 26-jährige Niederländer in einem Podcast von shz.de Außer der deutschen Meisterschaft hat Smits den DHB-Pokal und die European League im Visier.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Der Rückraum-Linkshänder war zur neuen Spielzeit vom Champions-League-Sieger SC Magdeburg zur SG gewechselt. Schon am Sonntag (15 Uhr) geht es im Auswärtsspiel gegen seinen alten Club. „Ich freue mich, die Jungs wiederzusehen und bin gespannt, wie das Erlebnis in der Halle als Gegner ist. Die Fans machen einen Riesendruck“, sagte der niederländische Nationalspieler.

Einen Rückschritt sieht Smits in seinem Wechsel von Magdeburg, wo er nach der Verletzung des jetzt wieder genesenen Isländers Omar Ingi Magnusson groß aufgespielt hatte, nach Flensburg nicht. „Das letzte Halbjahr war im Gegenteil die Bestätigung, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe“, sagte der 26-Jährige und ergänzte: „Ich will in den letzten zehn Minuten gegen den THW Kiel auf dem Feld stehen. Das kann ich hier bei der SG.“

Beim 37:32 zum Saisonauftakt über den HSV Hamburg hatte Smits schon gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft von SG-Trainer Nicolej Krickau sein kann. Mit acht Treffern (davor drei per Siebenmeter) war er der zweitbeste Werfer des Teams.

Hier geht´s zum Liveticker: