Mads Mensah Larsen und die SG Flensburg-Handewitt siegten in der Hinrunde deutlich gegen GWD Minden. Foto: IMAGO/Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Handball-Bundesliga Im Liveticker: SG Flensburg-Handewitt zu Gast bei GWD Minden Von dpa/shz.de | 11.05.2023, 13:56 Uhr | Update vor 20 Min.

Die SG Flensburg-Handewitt will bei den abstiegsbedrohten Ostwestfalen gewinnen, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht komplett zu verlieren. Verfolgen Sie die Partie am Donnerstag ab 19.05 Uhr auf shz.de.