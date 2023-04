Für die SG Flensburg-Handewitt mit Trainer Maik Machulla könnte das Heimspiel gegen Leipzig zum Knackpunkt für die entscheidende Phase der Saison werden. Foto: imago images/Picture Point up-down up-down Handball-Bundesliga Im Liveticker: SG Flensburg-Handewitt empfängt den SC DHfK Leipzig Von dpa/shz.de | 05.04.2023, 11:03 Uhr | Update vor 2 Std.

Für die SG Flensburg-Handewitt lief es in den letzten Wochen immer besser in der Handball-Bundesliga. Mit einem Sieg am Donnerstag gegen Leipzig könnten die Flensburger sogar auf Platz 2 vorrücken. Verfolgen Sie das Spiel ab 19.05 Uhr im Liveticker auf shz.de.