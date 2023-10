Handball-Bundesliga Im Liveticker: Die SG Flensburg-Handewitt empfängt den SC DHfK Leipzig Von dpa | 11.10.2023, 17:06 Uhr | Update vor 25 Min. Hofft auf einen Heimerfolg: SG-Trainer Nicolej Krickau Foto: Axel Heimken up-down up-down

Die mäßig in die Saison gestartete SG empfängt am Mittwochabend den SC DHfK Leipzig in der Campushalle. Ob der Abend für den Tabellensiebten ein Erfolg wird, können Sie ab 19 Uhr im Liveticker auf shz.de verfolgen.