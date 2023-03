Anton Lindskog von der SG Flensburg-Handewitt will den positiven Trend der letzten Wochen beim Auswärtsspiel in Göppingen fortsetzen. Archivfoto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Handball-Bundesliga Im Liveticker: SG Flensburg-Handewitt zu Gast bei Frisch Auf Göppingen Von dpa/shz.de | 08.03.2023, 15:41 Uhr

Die Flensburger wollen nach den letzten erfolgreichen Bundesliga-Partien auch in Göppingen gewinnen, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Verfolgen Sie die am Samstag (18. März) ab 20.30 Uhr im Liveticker auf shz.de.