Bereit für große Taten: Linksaußen Emil Jakobsen von der SG Flensburg-Handewitt. Foto: Marcus Dewanger
Live: Di., 18:35 Uhr
Viertelfinale der European League
Im Liveticker: SG Flensburg-Handewitt bei BM Granollers gefordert
Von Jannik Schappert | 07.04.2023, 11:30 Uhr

Das Final Four in der eigenen Halle ist nur noch einen Schritt entfernt. Im Viertelfinale der European League trifft die SG auf BM Granollers. Das erste von zwei Duellen steigt am 11. April um 18.45 Uhr in Spanien. Unser Liveticker beginnt um 18.35 Uhr.