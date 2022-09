Viele Augen werden in Flensburg heute auf den dänischen Wirbelwind Mathias Gidsel gerichtet sein. Der hier waagerecht in der Luft liegende Senkrechtstarter entschied sich im Sommer für einen Wechsel zu den Füchsen Berlin. Foto: Imago/Andreas Gora up-down up-down Handball-Bundesliga 2022/23 Der erste Kracher: SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin im Duell der Torhungrigen Von Jannik Schappert | 14.09.2022, 17:51 Uhr

Beide sind in dieser Saison noch makellos, beide haben große Lust auf Hochgeschwindigkeitshandball. In der „Hölle Nord“ steigt am Donnerstag das erste Topspiel.