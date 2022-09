Lasse Möller (re.) soll größere Spielanteile bekommen. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down Handball European League SG Flensburg-Handewitt betritt in polnischer Kleinstadt Kwidzyn unbekanntes Terrain Von Jannik Schappert | 26.09.2022, 22:30 Uhr

Der Bundesligist peilt in Polen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel an. Maik Machulla warnt vor dem Gegner, der am Wochenende beinahe Kielce geärgert hätte.