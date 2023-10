Nur 8:6 Punkte in der Bundesliga Von Abwehr bis Ausstrahlung: Das ist die Mängelliste der SG Flensburg-Handewitt Von Jannik Schappert und Holger Petersen | 09.10.2023, 17:14 Uhr Gleich schlägt es ein: Auch in dieser Situation findet Stuttgarts Kai Häfner (mit Ball) ein Loch in der SG-Abwehr mit Johannes Golla, Lukas Jörgensen und Simon Pytlick (v. li.). Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down

Es läuft besonders in fremden Hallen noch nicht rund für den Handball-Bundesligisten. Das zeigte der Auftritt der SG Flensburg-Handewitt am Sonntag in Stuttgart, der mit einer großen Enttäuschung endete. Welche Probleme gibt es?