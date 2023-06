Die Flensburger Führungsspieler Johannes Golla (li.) und Mads Mensah sind gefordert. Foto: Michael Staudt up-down up-down Platz in European League sicher Für die SG Flensburg-Handewitt geht es nur noch um die Ehre Von Jannik Schappert | 05.06.2023, 18:12 Uhr

Vierter oder Fünfter? Die endgültige Platzierung in der Handball-Bundesliga spielt für die Ausgangslage der SG in der European League kaum noch eine Rolle. Vielmehr geht es in den verbliebenen zwei Saisonspielen darum, dass das Image des Vereins nicht noch tiefere Kratzer bekommt.