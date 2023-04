SG-Linkshänder Franz Semper fühlt sich wieder fit genug für alle Aufgaben. Foto: Michael Staudt up-down up-down Handball-Bundesliga Franz Semper konzentriert sich auf eine „aufregende Zeit“ Von Jan Wrege | 05.04.2023, 17:39 Uhr

Franz Semper trifft am Gründonnerstag mit der SG Flensburg-Handewitt auf seinen Ex-Club DHfK Leipzig. Über Wechselgerüchte will der Linkshänder nicht reden, sondern sich lieber auf spannende Wochen in Bundesliga, European League und DHB-Pokal fokussieren.