SG-Torhüter Benjamin Buric (gelbes Trikot) hatte nach dem Spiel gut lachen. Foto: nordlyset-fotografie.com up-down up-down Handball-European-League Galavorstellung: SG Flensburg-Handewitt deklassiert Titelverteidiger Benfica Lissabon Von Holger Petersen | 21.03.2023, 22:47 Uhr

Der Handball-Bundesligist hat sich durch das 39:26 (21:10) in eine optimale Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in Flensburg gebracht.