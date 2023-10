Zerklüfteter Spielplan Die SG Flensburg-Handewitt und die schwierige Rhythmus-Suche Von Jannik Schappert | 03.10.2023, 12:15 Uhr Arbeit in der Trainingshalle statt Jagd nach Siegen: Teitur Einarsson (li.) und Simon Pytlick. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down

Sechs Spiele in sechs Wochen sind nicht das, was die Handballer der SG Flensburg-Handewitt gewohnt sind. Statt einer Punktejagd im Akkord steht viel Arbeit in der Trainingshalle auf dem Programm der Profis. Das ändert sich ab dem kommenden Wochenende.