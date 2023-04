Zwischen leichter Enttäuschung und Optimismus für den Pokal: SG-Trainer Maik Machulla. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Nach Sieg bei BM Granollers Die Glücksgefühle fehlen bei der SG Flensburg-Handewitt Von Jannik Schappert | 12.04.2023, 17:38 Uhr

Trotz des Erfolgs im Viertelfinalhinspiel der European League in Spanien wirkten die SG-Handballer etwas geknickt. Sie hätten gerne deutlicher gewonnen und wären dazu auch in der Lage gewesen. Nun rückt der Pokal in den Fokus.