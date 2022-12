Hat dosiert mittrainiert: Jim Gottfridsson (M.) scheint fit für das Pokalspiel zu sein. Foto: Staudt up-down up-down Handball, DHB-Pokal Der nächste Nordschlager wartet auf die SG Flensburg-Handewitt Von Holger Petersen | 21.12.2022, 17:21 Uhr

Der euphorisierte Derbysieger empfängt am Donnerstag im Achtelfinale den HSV Hamburg und will dem Final Four in Köln einen großen Schritt näherkommen.