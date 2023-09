Torwart in Flensburg ausgebildet Christopher Rudeck kehrt mit dem Bergischen HC zur SG Flensburg-Handewitt zurück Von Jannik Schappert | 25.09.2023, 16:57 Uhr In Aktion: Christopher Rudeck springt dem Gegenspieler entgegen. Foto: Imago/Funke Foto Services up-down up-down

Mittlerweile ist es für Christopher Rudeck Routine, in der Handball-Bundesliga mit dem Bergischen HC in Flensburg anzutreten. Dennoch sorgen die Auswärtsspiele an der Förde weiter für Vorfreude bei dem Torwart, der 2021 sogar fast nach Flensburg zurückgekehrt wäre.