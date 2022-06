Benjamin Buric verpasst die Vorbereitung auf die Saison 2022/23. FOTO: Marcus Dewanger SG Flensburg-Handewitt Muskelverletzungen – lange Pausen für Benjamin Buric und Jim Gottfridsson Von Holger Petersen | 10.06.2022, 17:14 Uhr

Während Spielmacher Gottfridsson einige Wochen kürzer treten muss, verpasst Keeper Buric sogar die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Handball-Bundesliga. Am Sonntag spielt die SG in Berlin ihre letzte Partie.