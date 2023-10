Erfolg beim HC Erlangen Auswärtsknoten der SG Flensburg-Handewitt platzt im fünften Anlauf Von Jannik Schappert | 21.10.2023, 20:36 Uhr | Update vor 14 Min. Lasse Möller (re.) belebte das Spiel der SG Flensburg-Handewitt. Foto: Ingrid Anderson-Jensen up-down up-down

Im fünften Auswärtsspiel der Saison in der Handball-Bundesliga ist der SG Flensburg-Handewitt der erste Sieg gelungen. Am Sonnabend gewannen Jim Gottfridsson und Co. in Nürnberg beim HC Erlangen. Simon Pytlick verletzte sich womöglich.