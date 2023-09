28:27 gegen den THW Kiel Emil Jakobsen wirft die SG Flensburg-Handewitt im Derby in letzter Sekunde ins Glück Von Jannik Schappert | 07.09.2023, 22:40 Uhr | Update vor 2 Min. Der Jubel kennt keine Grenzen: Matchwinner Emil Jakobsen (Mitte) wird gefeiert. Marcus Dewanger Foto: Marcus Dewanger up-down up-down

Die Campushalle in Flensburg tobt. Das Nord-Derby zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel ist packend bis zum Schluss. Am Ende siegt die SG mit 28:27 gegen den THW Kiel und meldet sich in der Handball-Bundesliga zurück.