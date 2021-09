SC Weiche Flensburg 08 : Torjäger Cornils spürt das Vertrauen von Team und Trainer

Flensburger Regionalliga-Fußballer erwarten am Freitag unter Flutlicht die Spielvereinigung Drochtersen/Assel.

Flensburg | Läuft bei ihm! Marcel Cornils, 29-jähriger Angreifer beim Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08, hat in bislang sieben Ligaspielen von 630 möglichen 606 Minuten auf dem Platz gestanden. Dabei gelangen ihm acht Tore und drei Vorlagen. Dazu kommen noch zwei Treffer beim 8:0-Pokalerfolg in Siebenbäumen im August. Vier Tore und zwei Vorlagen in L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.