Fussball-Regionalliga Nord : SC Weiche Flensburg 08 ist am Sonntag beim FC St. Pauli II zu Gast

Die Mannschaft von Trainer Thomas Seeliger ist Favorit beim Zweitliga-Nachwuchs aus der Hansestadt.

Flensburg | Thomas Seeliger wird am Sonntag eine entspannte Anreise zum Auswärtsspiel haben. Der Trainer der Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg wohnt unweit des Edmund-Plambeck-Stadions in Norderstedt, wo seine Mannschaft am Sonntag (14 Uhr) beim FC St. Pauli II gastiert. „Es ist nie leicht gegen die Profi-Nachwuchsteams“, weiß Seeliger. Die U-Mannscha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.