Fussball-Regionalliga : SC Weiche Flensburg 08 feiert glücklichen Erfolg

Und wieder trifft der „Fußballgott“! Patrick Herrmann erzielt den Siegtreffer zum Flensburger 3:2 bei Holstein Kiel II.

Kiel | Es scheint so, als bräuchten die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 in der gerade begonnenen Saison einen schnellen Rückstand als „Wachmacher“, um ins Spiel zu kommen. Vier Tage nach dem 3:1 in bei Altona 93 gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Seeliger 3:2 (1:1) bei Holstein Kiel II. In Hamburg hatte es nach sechs Minuten 0:1 gestan...

