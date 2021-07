Fussball-Regionalliga : SC Weiche Flensburg 08: Fans dürfen sich auf Flutlicht-Spiele freuen

Erstes Regionalliga-Heimspiel der neuen Saison steigt am 27. August gegen Drittliga-Absteiger VfB Lübeck.

Flensburg | Wenn die Fußball-Regionalliga Nord am Wochenende 13. bis 15. August in die Spielzeit 2021/22 geht, ist der SC Weiche Flensburg 08 nicht dabei. Einfache Erklärung: Da die Regionalliga erneut in eine Nord- und eine Südstaffel unterteilt ist und die Nordstaffel mit elf Mannschaften spielt, muss pro Spieltag ein Team pausieren – und das sind zum Auftakt eb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.