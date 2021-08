Fussball : SC Weiche 08: Zwei Verletzte trüben den guten Eindruck

Verbesserte Flensburger Regionalliga-Fußballer trennen sich im letzten Vorbereitungsspiel 1:1 von Kolding IF.

Flensburg | Die Saison ist neu, die Erkenntnis alt: In Testspielen des SC Weiche Flensburg 08 gegen den dänischen Drittligisten Kolding IF geht es „zur Sache“. es sind immer umkämpfte Duelle. So auch diesmal: Nach 90 Minuten stand es 1:1 (1:1). „Das war der gewünschte Härtetest“, sagte Mittelfeldspieler Dominic Hartmann und Trainer Thomas Seeliger pflichtete ihm ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.