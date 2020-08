Fussball : SC Weiche 08 gegen TSB Flensburg: Testspiel-Tickets gibt's nur online

Am Freitag und Sonnabend wird im Manfred-Werner-Stadion wieder gespielt - aber es gibt einige Regeln zu beachten.

von Ulrich Schröder

18. August 2020, 17:30 Uhr

Flensburg | Am Wochenende ist es endlich so weit – 170 Tage nach dem letzten Auftritt (2:1 gegen den Heider SV) spielen die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 wieder im heimischen Manfred-Werner-Stadion. Am Freitag (18.30 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Thomas Seeliger auf den Oberligisten TSB Flensburg, am Sonnabend (15 Uhr) ist der dänische Zweitdivisionär Aarhus Fremad zu Gast.

Tickets nur im Online-Vorverkauf

Pro Spiel sind maximal 500 Zuschauer zugelassen, die ihre Karten ausschließlich online im Vorverkauf über den SC-Ticketanbieter etix.com oder über die Homepage www.weiche-liga.de erwerben müssen. Die Karten kosten pro Partie fünf Euro – und es gibt nur Sitzplätze auf der Sitz- sowie in eigens gekennzeichneten Bereichen auf der Stehtribüne. Die Platzwahl ist frei.

Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht

Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. Mit der Einnahme des Sitzplatzes und einem Mindestabstand von 1,50 Meter zum Nebenmann ist das Tragen freiwillig, wird aber empfohlen. Auf allen anderen Wegen und beim Verlassen des Sitzplatzes ist der Mundschutz zu tragen. Beim Ein- und Ausgang stehen Desinfektionsspender, im gesamten Stadion herrscht „Rechtsverkehr“. Ansammlungen und große Gesprächsrunden sind zu vermeiden. Vor Grill - und Getränkeständen sind Abstandslinien gezogen, Alkohol wird nicht ausgeschenkt.

Stadionöffnung eine Stunde vor Anpfiff

Das Stadion wird jeweils eine Stunde vor Anpfiff geöffnet. Mit dem Betreten des Stadions erklären sich die Besucher mit dem Hygienekonzept des SC Weiche Flensburg 08 einverstanden.