Fussball-Regionalliga : SC Weiche 08 besiegt Altona: Torben Rehfeldt nutzt zwei Torwartfehler

Das Team von Trainer Thomas Seeliger stimmt sich mit dem 4:2 auf das Topspiel am Freitag gegen Holstein Kiel II ein.

Flensburg | Er hätte gar nicht von Beginn an spielen sollen. Aber da sich Patrick Thomsen krank abmeldete, rutschte Torben Rehfeldt, 28-jähriger Abwehrspieler des Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08, in die Startelf gegen Altona 93. Eine gute Entscheidung von Trainer Thomas Seeliger, denn Rehfeldt hatte mit zwei Kopfballtoren großen Anteil am 4:2 (2:0)...

