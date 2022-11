Trainer Mamadou Sabaly kassierte zuletzt mit dem SC Weiche Flensburg 08 zwei Niederlagen in Folge. Foto: Michael Staudt up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord Schafft der SC Weiche Flensburg 08 bei „Lieblingsgegner“ Norderstedt die Wende? Von Ulrich Schröder | 11.11.2022, 14:39 Uhr

Zum vorletzten Spiel der Hinrunde in der Fußball-Regionalliga Nord tritt der SC Weiche Flensburg 08 am Sonntag (14 Uhr) beim FC Eintracht Norderstedt an. Wir haben alles Wissenswerte zu dieser Partie zusammengetragen.