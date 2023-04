René Guder (li., hier gegen den ehemaligen Flensburger Keeper Florian Kirschke) erzielte beim 1:0 im Hinspiel das Tor des Tages. Foto: imago images / Beautiful Sports up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord Wiedergutmachung: SC Weiche Flensburg 08 will beim VfB Lübeck die beste Leistung abrufen Von Ulrich Schröder | 27.04.2023, 12:35 Uhr

Landesderby in der Fußball-Regionalliga: Der SC Weiche Flensburg 08 will sich mit einem guten Ergebnis am Freitag (19.30 Uhr) beim VfB Lübeck für die enttäuschende Vorstellung bei der 1:2-Niederlage in Drochtersen revanchieren.