Nicht zu stoppen: Niclas Nadj (re., hier im Finale gegen den Lübecker Mateusz Ciapa) drückte dem Hallenmasters seinen Stempel auf. Foto: Arne Schmuck up-down up-down Fünfter Hallen-Triumph seit 2014 SC Weiche Flensburg 08 will den Masters-Schwung mit in die Rückrunde nehmen Von Ulrich Schröder | 08.01.2023, 19:57 Uhr

Der SC Weiche Flensburg 08 ist wieder Masters-Sieger. Der Fußball-Regionalligist beeindruckte in Kiel mit einer souveränen Vorstellung – und hatte in Niclas Nadj den Mann des Abends in seinen Reihen.