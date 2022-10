Emotionale Ansprache: Athletiktrainer Marc Böhnke im Kreis der Mannschaft. Foto: Jan Kirschner up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord So will der SC Weiche Flensburg 08 auch beim TSV Havelse bestehen Von Ulrich Schröder | 27.10.2022, 17:09 Uhr

Am Sonnabend (14 Uhr) treten die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 in Garbsen beim TSV Havelse an – eine Reise, die Erinnerungen weckt.