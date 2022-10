Abschied nach neun Jahren in Flensburg: Im Sommer wechselte Florian Kirschke vom SC Weiche 08 zum VfB Lübeck. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord Darum freut sich Florian Kirschke vom VfB Lübeck auf die Rückkehr nach Flensburg Von Ulrich Schröder | 20.10.2022, 09:00 Uhr

Spitzenspiel in der Fußball-Regionalliga Nord – am Sonnabend (13.30 Uhr) trifft der SC Weiche Flensburg 08 auf den VfB Lübeck. Für einen Spieler des Tabellenführers ist es die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Florian Kirschke spielte von 2013 bis 2022 für den ETSV Weiche und den SC Weiche 08. Wir haben uns vor dem Derby mit dem 30-Jährigen unterhalten.