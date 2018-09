Erster Tag des Turniers : Ryder Cup: Team Europa in Front - USA schwächeln

Europas Golfstars haben nach dem ersten Tag des 42. Ryder Cups mit 5:3 Punkten die Führung übernommen.

von dpa

28. September 2018, 17:55 Uhr

Die Herausforderer gewannen am Freitagnachmittag im Le Golf National in der Nähe von Paris alle vier Team-Duelle gegen Titelverteidiger USA und wandelten damit den 1:3-Rückstand aus den Morgen-Matches in einen Vorsprung um. Die meisten Punkte für das europäische Team holte das Duo Francesco Molinari (Italien) und Tommy Fleetwood (England), das seine beiden Spiele gewann.

US-Superstar Tiger Woods blieb an Tag eins des Kontinentalvergleichs der besten Golfer aus Europa und den USA ohne Erfolgserlebnis. Am Vormittag unterlag der 14-malige Major-Sieger an der Seite von Masters-Champion Patrick Reed gegen Molinari/Fleetwood. Am Nachmittag wurde Woods von US-Kapitän Jim Furyk nicht eingesetzt.