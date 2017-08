Rekord-Torschütze : Rooney beendet Karriere in Englands Nationalteam

vergrößern 1 von 1 Foto: Andy Rain 1 von 1

Er habe Coach Gareth Southgate über den Entschluss informiert, nachdem dieser ihn für die nächsten Partien nominieren wollte, sagte der 32 Jahre alte Stürmer des FC Everton in einer Verbandsmitteilung. «Es war eine wirkliche schwere Entscheidung.» Zuvor wollte der Kapitän eigentlich erst nach der kommenden WM in Russland zurücktreten. In 119 Länderspielen erzielte Rooney 53 Tore und liegt damit in der Bestenliste der Three Lions vor Bobby Charlton.

erstellt am 23.Aug.2017 | 14:24 Uhr