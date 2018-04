Interview zum Champions-League-Klassiker : Real-Experte: „Bayern gehört zu Ronaldos Lieblingsbeute“

Experte Kern erklärt den Mythos der Königlichen und blickt auf die Schlüssel-Duelle des Champions-League-Halbfinales.

von Alexander Barklage

25. April 2018, 13:28 Uhr

Nils Kern ist Chefredakteur der größten deutschsprachigen Online-Plattform rund um Real Madrid, Realtotal.de. Seit mehreren Jahren berichtet er für die Website unmittelbar aus der spanischen Landeshauptstadt und informiert die Anhänger des Klubs tagesaktuell über sämtliche Geschehnisse bei den Königlichen. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er auf das anstehende Champions-League-Duell mit dem FC Bayern München.

REAL TOTAL ist seit Jahren das führende Online-Fachmagazin rund um Real Madrid in Deutschland – wie groß ist hierzulande tatsächlich die Begeisterung und das Fan-Aufkommen für die Königlichen?

Nils Kern: Begeisterung um den größten Verein der Welt herrscht schon immer - nicht nur weil Real die ersten fünf Endspiele im Landesmeister-Pokal gewann und schon damals mit weltberühmten Fußballern auflief. Um die Jahrtausendwende folgten die Titel sieben, acht und neun und schon davor zogen Transfers von Uli Stielike, Günther Netzer oder Paul Breitner sowie die späteren „Galácticos“ um Zidane die Aufmerksamkeit aus Deutschland auf sich. Bernd Schuster, Christoph Metzelder oder Mesut Özil - fragt man in Deutschland Fans nach ihrem zweiten Lieblingsverein, nennen viele Real. Das wurde durch den Wechsel von Ronaldo zu den „Königlichen“ nochmal auf ein höheres Level gehoben. In der Schweiz und in Österreich verfolgen beispielsweise viele Fußball-Fans von klein auf nur Real, weil nationale Ligen und Vereine weniger attraktiv sind.

Wie sieht die Zielgruppe von REAL TOTAL genau aus?

Unsere Stammleser sind 15 bis 30 Jahre alt, schon mit digitalen statt Print-Medien aufgewachsen und kommen aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz).

Foto: imago/PanoramiC

Wird das Real-Fanpotenzial in Deutschland unterschätzt?

Madrid selbst behauptet, 450 Millionen Fans und 2.300 Fanklubs weltweit zu haben - doch gibt es davon „nur“ 4 in Deutschland, weitere 15 in Österreich und der Schweiz. Das klingt zunächst überschaubar, dennoch ist das Potenzial enorm. Auch weil Präsident Pérez früh die Strahlkraft von Superstars wie Zidane, Beckham, Cristiano Ronaldo und Co. erkannte. Ein Real-Trikot hatten vor 15 Jahren schon viele Teenager im Schrank. Aber jetzt holt Adidas die Kids dank einer Real Madrid-Fußballschule in Deutschland, Österreich und der Schweiz schon im Alter zwischen 7 und 14 Jahren ab. Dank Globalisierung und Digitalisierung ist die Welt nun mal kleiner geworden - warum da nicht Fan des besten Vereins der Welt werden?

Der FC Bayern hat die letzten fünf Aufeinandertreffen mit Real Madrid verloren – ist der oft zitierte Status der „Bestia Negra“ mittlerweile überholt?

Dieser „Angstgegner“-Begriff hatte sicher mal eine gewisse Berechtigung, wenn auch nur von kurzer Dauer, da Bayern die K.o.-Runden 2007 und 2012 für sich entschied und zwischenzeitlich zehn Heimspiele gegen Real nicht verlor. Doch sechs der elf K.o.-Runden entschied Real für sich, darunter die letzten zwei. Also ist der Begriff absolut überholt: „Bestia negra“ wurde in Spanien nur kurz verwendet, in Deutschland hält man sich heute noch daran fest.

Wie ist das Stimmungsbild in Madrid vor dem heutigen Duell?

Respekt haben Medien und Fans natürlich, speziell vor Heynckes und Lewandowski. Real wird zwar als Favorit gehandelt, aber von einem Finale oder dem möglichen 13. Europapokal wird noch nicht viel geredet – jeder weiß, dass Bayern mal Angstgegner war.

Meisterschaft und Pokal sind für die Königlichen gelaufen, der CL-Titel bleibt für das Star-Ensemble von Zinedine Zidane der letzte Strohhalm. Überwiegen innerhalb der Mannschaft Druck und Nervosität oder vielmehr der Ansporn und die Motivation, eine bis dato völlig verkorkste Saison noch zu retten?

Die Mannschaft, der Klub, die Fans - alle leben für diese Spiele und diesen Wettbewerb! Deswegen tut sich Real im Liga-Alltag gegen die „kleineren Teams“ auch oft schwer und es wäre nicht das erste Mal, dass Madrid in der Liga enttäuscht, dafür aber im Europapokal triumphiert. Nun gab es diese Saison schon drei kleine Titel und dank der tollen Vorstellungen gegen Paris oder Juventus kann man nicht wirklich von einer verkorksten Saison reden, entsprechend kommen mir die Menschen in Madrid – egal ob Spieler oder Vereinsmitarbeiter – noch sehr entspannt vor. Druck ist man hier gewöhnt, aber wenn die CL-Hymne ertönt, erreicht die Motivation immer das Maximum.

Foto: Privat

Trotz der jüngsten Negativbilanz ist man in München zuversichtlich: Vorstand Karl-Heinz Rummenigge erklärte vor ein paar Tagen, dass in Europa aktuell „nur der FC Bayern Real schlagen kann“. Würden Sie zustimmen?

Rummenigge sagte auch, Real sei die beste Mannschaft der Welt. Er freut sich natürlich, solche kleinen Psycho-Tricks ausspielen zu können - im vergleichweise „langweiligen“ Bundesliga-Alltag ist das vielleicht nicht immer möglich. Zwar zeigten schon kleine Klubs wie Betis, Girona oder Villarreal im Ligabetrieb, wie man dieses Real schlägt, doch könnte in der Champions League tatsächlich aktuell nur der FC Bayern Madrid in die Schranken weisen – zum Glück ist der FC Barcelona schon ausgeschieden. (lacht)

Beide Teams sind durch die Bank stark besetzt: Auf welche Schlüsselduelle wird es heute Abend ankommen? In welchen Bereichen sehen Sie Vor- oder Nachteile auf Seiten Bayerns oder Reals?

Madrid hat diese Saison große Schwächen auf den Flügeln, daher wird Zidane wohl im 4-4-2 oder 4-1-4-1 starten, damit die Außenverteidiger besser unterstützt werden – denn das Flügelspiel ist wiederum Bayerns Stärke. Können Carvajal und Marcelo „Robbery“ im Schach halten, ist das schon die halbe Miete. Dann wären da noch die beiden „Offensiv-Monster“ Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski, bei denen beide Weltklasse-Innenverteidigungen nur hoffen können, dass diese keinen guten Tag erwischen. Während Sturm, Defensive und Tor ähnlich gut besetzt sind, könnten die Königlichen durch ihre Weltklasse-Mittelfeld-Zentrale um Modric, Casemiro und Kroos punkten - und letztlich auch den Unterschied ausmachen.

Superstar Cristiano Ronaldo traf in der Königsklasse nur gegen Juventus Turin öfter als gegen die Bayern. Im letztjährigen Viertelfinale erzielte er gleich fünf Tore in zwei Spielen. Warum liegt Ronaldo Bayern so gut?

Wie der Klub selbst lebt auch Cristiano Ronaldo für die ganz großen Spiele und braucht genau diesen Druck. Barcelona und Atlético bekamen das auch oft zu spüren. Es ist nicht das erste Mal, dass er nach zuvor schwacher Hinrunde nach dem Jahreswechsel voll aufdreht und so in seinen letzten zwölf Partien immer einnetzte – 22 Mal insgesamt. Zidane verschafft ihm wichtige Pausen, so dass er in der Königsklasse bei 100 Prozent ist. Das ist seine Liga und da gehören nicht nur die Bayern zu seiner Lieblingsbeute.

Ihr Tipp für das Duell?

Das Hinspiel in der Allianz Arena endet 2:2. Im Bernabeu wird sich Real dann aber doch durchsetzen und ins dritte Finale in Folge einziehen.