Schwere Bedingungen : Perfekter Start: Triathlon-Star Frodeno siegt in Buschhütten

Triathlon-Star Jan Frodeno ist mit einem Sieg auf der ungewohnten Kurzdistanz in die Rennsaison gestartet. Der 37 Jahre alte zweimalige Ironman-Weltmeister ließ der Konkurrenz beim Ejot Triathlon im südwestfälischen Buschhütten keine Chance.

von dpa

05. Mai 2019, 17:09 Uhr

Frodeno siegte nach einem Kilometer Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometern Laufen bei kühlen äußeren Bedingungen in 1:38,38 Stunden.

Er verwies Andreas Böcherer mit 1:37 Minuten Vorsprung auf den zweiten Platz. Der Freiburger verpasste damit seinen dritten Sieg in Serie bei dem Frühjahrsklassiker der Triathlon-Szene.

Für Frodeno war es ein gelungener Auftakt nach 245 Tagen Wettkampfpause. Nach dem Gewinn der WM über die halbe Ironman-Distanz (1,9/90/21,1) hatte er seinen Start bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii absagen müssen. Er litt unter einer Stressfraktur der Hüfte.

Als nächstes Rennen steht bei dem gebürtigen Rheinländer der 70.3 Ironman Kraichgau über die Halbdistanz an. Vor einem Jahr konnte Frodeno dort einen souveränen Sieg unter anderem auch über Ironman-Weltmeister Patrick Lange feiern.

Der 32-Jährige Hesse steigt am kommenden Wochenende in Vietnam über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen in die Saison ein. Zum ersten großen Showdown der aktiven deutschen Ironman-Weltmeister, zu denen auch Sebastien Kienle zählt, kommt es am 30. Juni bei der Ironman-EM in Frankfurt/Main.