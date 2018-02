Olympia-Ankunft : Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim in Südkorea

Die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zusammen mit einer hochrangigen Delegation des Landes in Südkorea angekommen.

von dpa

09. Februar 2018, 08:51 Uhr

Eine Chartermaschine mit der Delegation an Bord sei auf dem Internationalen Flughafen Incheon gelandet, wie südkoreanische Sender berichteten. Zum ersten Mal reiste damit ein Mitglied der seit drei Generationen in Nordkorea herrschenden Kim-Familie nach Südkorea.

Die vom protokollarischen Staatsoberhaupt Kim Yong Nam angeführte Delegation wird voraussichtlich an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang teilnehmen. Der Besuch gilt als Zeichen dafür, dass Kim Jong Un die seit Anfang des Jahres betriebene Annäherung fortsetzen will.